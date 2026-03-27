    Sözçü: İsrail İrandakı yüksək vəzifəli məmurları aradan götürməyə davam edəcək

    27 mart, 2026
    • 03:06
    Sözçü: İsrail İrandakı yüksək vəzifəli məmurları aradan götürməyə davam edəcək

    İsrail bundan sonra da yüksək rütbəli İran hərbçilərinin və rəsmilərinin aradan qaldırılması üzrə nöqtəvi əməliyyatları həyata keçirməyi planlaşdırır.

    Report xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (İMQ) sözçüsü briqada generalı Efi Defrin bildirib.

    Brifinq zamanı o, Bəndər-Abbasa endirilən son zərbələrdən birinin nəticəsində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı, kontr-admiral Əlirza Təngsirinin məhv edildiyi barədə məlumatı bir daha təsdiqləyib.

    Daha əvvəl İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats və Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset analoji bəyanatlarla çıxış etmişdilər.

    Defrinin sözlərinə görə, Təngsiri təkcə Hörmüz boğazının qismən bloklanmasında iştirak etməyib, həm də guya "İsrailin məhv edilməsi planlarının" işlənib hazırlanmasına cəlb olunub.

    "Məhvetmələr dayandırılmayacaq. Biz İsrail üçün təhlükə yaradan hər kəsi təqib etməyə davam edəcəyik", - general vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Daha əvvəl ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Əli Xamenei Pit Heqset İsrael Kats Hörmüz boğazı Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ЦАХАЛ: Израиль продолжит устранять высокопоставленных чиновников в Иране

    Son xəbərlər

    03:33

    İlk dəfə ABŞ dollarının üzərində vəzifədəki prezidentin imzası olacaq

    Digər ölkələr
    03:06

    Sözçü: İsrail İrandakı yüksək vəzifəli məmurları aradan götürməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    02:39

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin səkkiz oyunu keçirilib

    Futbol
    02:14

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla Macarıstan arasındakı strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    02:03

    "Vikipediya" məqalələrin süni intellekt vasitəsilə yaradılmasını qadağan edib

    İKT
    01:37

    Əraqçi BMT Baş katibi ilə Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    01:19
    Foto

    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım Azərbaycanın dövlət sərhədindən keçib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    01:04

    Lavrov Rusiyanın İrana kəşfiyyat məlumatları ötürməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Region
    00:35

    Tramp ABŞ-nin İranın enerji obyektlərinə 10 gün zərbə endirməyəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti