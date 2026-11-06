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    Azərbaycan əməyin ödənişi xərclərini 16 % artırır

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:02
    Azərbaycan əməyin ödənişi xərclərini 16 % artırır

    2027-ci il Azərbaycanda dövlət büdcəsində əməyin ödənişi xərclərinə 11 milyard 891,3 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, bu, 2026-cı illə müqayisədə 16 % çoxdur.

    Bundan başqa, gələn il qrantlar və digər ödənişlərə 3 milyard 409,1 milyon manat (3,1 % çox), sosial ödənişlərə 3 milyard 462 milyon manat (0,7 % çox), dövlət icbari şəxsi sığorta xərclərinə 59,1 milyon manat, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 12 milyard 797,2 milyon manat, maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlara 1 milyard 2,8 milyon manat, öhdəliklər üzrə əməliyyatlara 1 milyard 200,7 milyon manat (11,5 % çox) vəsait nəzərdə tutulub.

    Milli Məclis 2027-ci ilin dövlət büdcəsi
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