Азербайджан увеличивает расходы на оплату труда на 16%

В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год на оплату труда предусмотрено 11 млрд 891,3 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете на 2027 год".

Согласно документу, по сравнению с 2026 годом расходы по этой статье увеличатся на 16%.

Кроме того, на следующий год предусмотрено 3 млрд 409,1 млн манатов на гранты и другие выплаты (+3,1%), 3 млрд 462 млн манатов - на социальные выплаты (+0,7%), 59,1 млн манатов - на обязательное государственное личное страхование.

Расходы на приобретение нефинансовых активов составят 12 млрд 797,2 млн манатов, на операции с финансовыми активами - 1 млрд 2,8 млн манатов, на операции по обязательствам - 1 млрд 200,7 млн манатов (рост на 11,5%).