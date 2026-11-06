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    Азербайджан увеличивает расходы на оплату труда на 16%

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:16
    Азербайджан увеличивает расходы на оплату труда на 16%

    В государственном бюджете Азербайджана на 2027 год на оплату труда предусмотрено 11 млрд 891,3 млн манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете на 2027 год".

    Согласно документу, по сравнению с 2026 годом расходы по этой статье увеличатся на 16%.

    Кроме того, на следующий год предусмотрено 3 млрд 409,1 млн манатов на гранты и другие выплаты (+3,1%), 3 млрд 462 млн манатов - на социальные выплаты (+0,7%), 59,1 млн манатов - на обязательное государственное личное страхование.

    Расходы на приобретение нефинансовых активов составят 12 млрд 797,2 млн манатов, на операции с финансовыми активами - 1 млрд 2,8 млн манатов, на операции по обязательствам - 1 млрд 200,7 млн манатов (рост на 11,5%).

    Новый законопроект Оплата труда
    Azərbaycan əməyin ödənişi xərclərini 16 % artırır
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