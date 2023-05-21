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Бывший ведущий Fox News выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Бывший ведущий Fox News выдвинул свою кандидатуру на пост президента США Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию.
Другие страны
21 мая 2023 г. 00:22
Бывший ведущий Fox News выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию.

Как передает Report, об этом пишет газета Hill.

Согласно информации, Такер подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля.

Источники утверждают, что комитет Tucker PAC финансируется одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом.

"Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов возглавить партию... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер", - приводит газета слова из рекламной кампании.

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