Бывший ведущий Fox News выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

Комитет политических действий по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию.
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Согласно информации, Такер подал документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля.
Источники утверждают, что комитет Tucker PAC финансируется одним из спонсоров республиканской партии США и по совместимости бывшим кандидатом в американский конгресс Крисом Экстромом.
"Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов возглавить партию... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер", - приводит газета слова из рекламной кампании.