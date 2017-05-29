Бывший премьер-министр Греции Мицотакис скончался на 99 году жизни

© Foto:TASS

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Греции и отец нынешнего главы основной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса Константинос Мицотакис скончался на 99 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское информационное агентство.

Отмечается, что Мицотакис ушел из жизни "в окружении людей, которые любили его".

В 1991 году Мициотакис, будучи премьер-министром Греции, прилетал в СССР. На фото он (справа) и Министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных во время встречи в аэропорту.