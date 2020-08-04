О нас
Report Georgia

Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул страну

Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул страну Бывший король Испании Хуан Карлос I уже уехал из страны на фоне антикоррупционного расследования о происхождении его зарубежных счетов
Другие страны
4 августа 2020 г. 01:12
Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул страну

Бывший король Испании Хуан Карлос I уже уехал из страны на фоне антикоррупционного расследования о происхождении его зарубежных счетов.

Как передает Report, об этом сообщает газета El Mundo.

Издание не располагает информацией о стране, куда направился бывший монарх. Однако Карлос уже покинул территорию Испании, пишет газета.

До этого он официально объявил о намерении покинуть Испанию.

Ранее стало известно, что испанская прокуратура расследует дело экс-короля Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İspaniyanın keçmiş kralı I Xuan Karlos ölkəni tərk edib

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
30 июля 2020 г. 18:32
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
30 июля 2020 г. 17:03
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46

Последние новости

01:16
Поножовщина в столице, есть раненый Происшествия
01:12
Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул страну Другие страны
00:56
ВОЗ обновила данные по числу зараженных в мире Другие страны
00:22
Бывший король Испании решил покинуть страну Другие страны
00:11
В Баку мужчине нанесли ножевое ранение Происшествия
23:57
Победивший Тайсона боксер предложил ему реванш Индивидуальные
23:15
ВидеоВ Германии испытали летающие такси Это интересно
22:40
Скончался бывший глава Миграционной службы Происшествия
22:11
Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok Другие страны
21:59
В Самур-Абшеронском канале утонул человек Происшествия
21:27
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 233,8 тыс. человек В регионе
21:09
ВидеоНазваны правила поведения на пляжах Здоровье
20:31
В Мингячевире оштрафовали граждан, не носивших маски Происшествия
20:29
У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере Происшествия
20:10
В районах Азербайджана прошли ливни Экология
Вся новостная лента