Бывшего президента Бразилии приговорили почти к 13 годам лишения свободы

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения из-за коррупции и отмывания денег.

Как передает Report, об этом сообщает издание Excelsior со ссылкой на свои источники.

Судья Габриэла Хардт огласила приговор по делу Лулы да Силвы, обвиняемого в незаконном приобретении дома и земельного участка на территории бразильского города Атибайа в штате Сан-Паулу.

Несмотря на то, что недвижимость оформлена на другого человека, правоохранители считают, что он был куплен бывшим бразильским лидером на незаконно полученные средства.

Лула да Силва являлся президентом Бразилии с 2003 по 2011 год. В апреле 2018 года политика приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о коррупции. При этом Апелляционный суд Бразилии постановил освободить политика, однако Федеральный суд отменил данное решение.