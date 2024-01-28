Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ECOWAS

Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, совместное заявление о выходе из организации было зачитано в эфире национального телевидения Нигера.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) – региональный политический и экономический союз пятнадцати стран, расположенных в Западной Африке. В совокупности эти страны занимают площадь 5 114 162 км2, а их население, по оценкам, превышает 424,34 миллиона человек.

Заявленная цель ECOWAS — достичь “коллективной самодостаточности” для государств-членов путем создания единого крупного торгового блока с помощью построения полноценного экономического и торгового союза.