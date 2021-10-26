Бундестаг впервые собрался в новом составе после парламентских выборов

Германский Бундестаг 20-го созыва сегодня спустя месяц после парламентских выборов собрался на учредительное заседание.

Германский Бундестаг 20-го созыва сегодня спустя месяц после парламентских выборов собрался на учредительное заседание.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главный пункт в повестке - выборы нового председателя и заместителей, а также утверждение регламента.

Председателем Бундестага большинством голосов избрана представитель Социал-демократической партии Германии Бербель Бас. Депутат сменит в этой должности ветерана германской политики, 79-летнего Вольфганга Шойбле, который во вторник руководит работой парламента в последний раз.

В пленарном зале могут находиться лишь те депутаты, которые перенесли коронавирус, сделали прививку или имеют при себе отрицательный тест.