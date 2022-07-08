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Бундестаг поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Бундестаг поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО Бундестаг поддержал законопроект, позволяющий ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.
Другие страны
8 июля 2022 г. 13:19
Бундестаг поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Бундестаг поддержал законопроект, позволяющий ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Данный законопроект поддержали фракции правительственных партий - Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. К ним присоединились оппозиционные Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, а также - за исключением двух воздержавшихся - "Альтернатива для Германии". Против выступили депутаты от Левой партии.

Ранее этот документ был ратифицирован Великобританией, парламентом Эстонии и Сеймом Польши.

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