Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов

Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

В ближайшее время законодатели должны будут уже во второй раз за последние дни проголосовать по предложению правительства провести внеочередные выборы в середине октября.

"Я смирился с тем, что выборы являются единственной возможностью выйти из патовой ситуации, сложившейся в палате", - сказал премьер-министр Борис Джонсон, открывая дебаты.

По его словам, британский народ должен наделить главу наиболее популярной партии "мандатом на ведение переговоров с ЕС на следующем саммите Евросоюза", который состоится 17-18 октября.