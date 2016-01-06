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    В СБ ООН рассматривают возможность расширения санкций против Пхеньяна

    Расширение санкций рассматривается в связи с испытанием КНДР водородной бомбы

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Совете Безопасности ООН рассматривают возможность введения новых санкций против КНДР в связи с испытанием Пхеньяном водородной бомбы. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт. 

    "Мы будем вести работу с другими (странами-членами СБ) по резолюции о новых санкциях", - цитируют дипломата британские СМИ. 

    Ранее сегодня Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК, испытание "не оказало негативного воздействия на экологическую обстановку". 

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