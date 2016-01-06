В СБ ООН рассматривают возможность расширения санкций против Пхеньяна

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Совете Безопасности ООН рассматривают возможность введения новых санкций против КНДР в связи с испытанием Пхеньяном водородной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт.

"Мы будем вести работу с другими (странами-членами СБ) по резолюции о новых санкциях", - цитируют дипломата британские СМИ.

Ранее сегодня Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК, испытание "не оказало негативного воздействия на экологическую обстановку".