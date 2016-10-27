Британский наркобарон устал скрываться от полиции и сдался

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Обвиняемый в организации наркоторговли британец сдался в руки полиции. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он пожаловался, что бремя пребывания в списке самых разыскиваемых преступников страны стало для него слишком тяжелым.

53-летний Роберт Джеррард из Ливерпуля попал в список лиц, скрывающихся от британского правосудия, в феврале 2014 года.

С помощью своего адвоката он договорился встретиться с представителями Национального агентства по борьбе с преступностью в отделении полиции в Манчестере, где и был задержан.

Ему уже предъявлены обвинения в заговоре с целью контрабанды кокаина, в ноябре он должен предстать перед судом.

Джеррард находился в бегах с октября 2013 года и является третьим человеком из списка самых разыскиваемых людей в Великобритании.