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Британские военные вывезли 102 афганских беженцев

Британские военные вывезли 102 афганских беженцев Британские военные эвакуировали из граничащих с Афганистаном государств 102 беженцев, которым ранее удалось покинуть территорию страны.
Другие страны
24 октября 2021 г. 03:48
Британские военные вывезли 102 афганских беженцев

Британские военные эвакуировали из граничащих с Афганистаном государств 102 беженцев, которым ранее удалось покинуть территорию страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Минобороны Великобритании.

Они были вывезены в Соединенное Королевство двумя самолетами Королевских ВВС.

Среди эвакуированных - афганские переводчики и консультанты, помогавшие британским военным в ходе осуществления миссии НАТО в Афганистане, члены их семей, а также обладатели гражданства Великобритании. В ведомстве сообщили, что вывоз афганцев из сотрудничающих с королевством третьих стран продолжится в ближайшие недели. Минобороны не указывает, о каких именно странах идет речь, уточняя лишь, что "тесно сотрудничает с международными партнерами" Великобритании.

"В августе мы без устали работали, чтобы вывезти из Кабула 15 тыс британских граждан и афганцев, которым грозила опасность. Тогда я прямо заявил, что на этом поддержка, которую мы оказываем афганцам, не закончится, - заявил министр обороны королевства Бен Уоллес. - Мы намерены отдать долг тем, кто много лет поддерживал британские вооруженные силы, и помочь тем, чьи жизни находятся под угрозой. Эти (первые) рейсы ознаменовали начало долгосрочных усилий, направленных на переселение тех, кому нужна наша помощь, и оказание им поддержки".

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