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Британские СМИ определили первого инфицированного COVID-19 в стране

Британские СМИ определили первого инфицированного COVID-19 в стране В то время британские врачи утверждали, что заражение COVID-19 относится только к небольшой группе людей, прибывших в страну из-за рубежа
Другие страны
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26 октября 2020 г. 15:47
Британские СМИ определили первого инфицированного COVID-19 в стране

51-летняя уборщица из британского города Колчестер (графства Эссекс в Англии) Джоан Роджерс, предположительно, является первым человеком, заболевшим коронавирусом на территории Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует газета Mirror.

Женщина почувствовала себя нехорошо в конце января, у нее были симптомы гриппа. Спустя две недели Роджерс госпитализировали. В то время британские врачи утверждали, что заражение COVID-19 относится только к небольшой группе людей, прибывших в страну из-за рубежа.

На следующий день у женщины диагностировали пневмонию, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. На протяжении 17 дней в реанимации медики не брали у нее анализ на коронавирус. В июне Роджерс сдала тест на антитела, который дал положительный результат. Она утверждает, что перед своей болезнью не ездила за рубеж, и не знает, как заразилась.

"Я думаю, это будет самый первый задокументированный случай заражения (COVID-19) в Великобритании. Вполне разумно полагать, что (вирус) распространялся в январе", — выразил мнение профессор Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу.

По данным Mirror, Роджерс по сей день страдает от последствий перенесенной болезни, в том числе сильную усталость и постоянную боль в мышцах.

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