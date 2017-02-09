Британские депутаты приняли законопроект о начале переговоров по Brexit

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Британские депутаты подавляющим большинством голосов приняли в последнем, третьем чтении, законопроект (билль) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Как передает Report, за внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122. Законопроект принят в том виде, в котором его внесло правительство, без единой поправки.

Теперь билль, наделяющий премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, поступит на рассмотрение верхней палаты законодательного органа - Палаты лордов. Она должна приступить к обсуждению законопроекта в районе 20 февраля.