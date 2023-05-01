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Британская разведка: Россия в ожидании прорыва ВСУ построила невиданные в мире укрепления

Британская разведка: Россия в ожидании прорыва ВСУ построила невиданные в мире укрепления С лета 2022 года на территории России и в оккупированных районах Украины построены одни из самых разветвленных систем военных оборонительных сооружений.
Другие страны
1 мая 2023 г. 11:12

С лета 2022 года на территории России и в оккупированных районах Украины построены одни из самых разветвленных систем военных оборонительных сооружений.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Согласно сводке, оборонительные сооружения находятся не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко вклинены в районы, которые в настоящее время контролируются Россией.

"Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва. Тем не менее, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытке продвигать официальную версию о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", - отмечает Минобороны Британии.

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