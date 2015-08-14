​Британская мафия взяла под контроль переправку мигрантов из стран Ближнего Востока

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Британская мафия на севере Франции наладила бизнес по переправке мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки через Ла-Манш в Великобританию, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам главы администрации французской коммуны Тетегем Франка Дерена, нелегалы, которые пытаются попасть в Соединенное Королевство, в итоге оказываются там благодаря "машинам с британской регистрацией". Тактика злоумышленников в окрестностях французского города Дюнкерк, где расположен лагерь для беженцев, заключается в том, чтобы спрятать "своих клиентов" в грузовиках среди груза.

Один из мигрантов сообщил, что потратил 15 тыс. фунтов стерлингов (23,4 тыс. долларов США), чтобы попытаться попасть в Великобританию, из них 12 тыс. фунтов (18,7 тыс. долларов США) он выложил на дорогу до Франции и еще три тысячи (4,7 тыс. долларов США) на оплату "услуг" по пересечению Ла-Манша. При этом сообщается, что злоумышленники, как правило, вооружены и нередко угрожают мигрантам в случаях несогласия с их условиями.