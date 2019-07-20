​Британия занялась вопросом освобождения захваченных Ираном танкеров

Британия работает с Ираном и международными партнерами, пытаясь добиться скорейшего освобождения задержанных танкеров, хотя британских граждан на борту нет.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы британского МИД Джереми Ханта.

"Я чрезвычайно обеспокоен захватом иранскими властями двух судов в Ормузском проливе. Я в ближайшее время приму участие в заседании чрезвычайного комитета, чтобы обсудить имеющиеся у нас сведения и меры, которые мы можем предпринять для быстрого освобождения двух кораблей, один из которых шел под британским, а другой - под либерийским флагом", - говорится в заявлении Ханта.

"В экипаж кораблей входят граждане ряда стран, но, насколько мы понимаем, на борту ни одного из кораблей нет британских граждан", - отмечается в заявлении.