Британия вводит новые санкции против Беларуси

Великобритания анонсировала новые санкции против Беларуси.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте британского правительства.
Они вступят в силу 5 июля. Подчеркивается, что санкции вводятся в ответ на поддержку Минском военной операции России в Украине.
Запретные меры перекроют импорт и экспорт между Беларусью и Великобританией на сумму порядка 60 миллионов фунтов стерлингов (около 73 миллионов долларов). Санкции также будут наложены на продажу Беларуси продуктов нефтепереработки, предметов роскоши, компонентов для передовых технологий.