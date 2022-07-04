Британия вводит новые санкции против Беларуси

Великобритания анонсировала новые санкции против Беларуси.

Великобритания анонсировала новые санкции против Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Они вступят в силу 5 июля. Подчеркивается, что санкции вводятся в ответ на поддержку Минском военной операции России в Украине.

Запретные меры перекроют импорт и экспорт между Беларусью и Великобританией на сумму порядка 60 миллионов фунтов стерлингов (около 73 миллионов долларов). Санкции также будут наложены на продажу Беларуси продуктов нефтепереработки, предметов роскоши, компонентов для передовых технологий.