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Британия в 2023 году поставит Украине снарядов на 250 млн фунтов стерлингов

Британия в 2023 году поставит Украине снарядов на 250 млн фунтов стерлингов Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Эстонии с британскими войсками и лидерами стран Северной Европы и Балтии в понедельник намерен подтвердить свою приверженность поддержке Украины.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 09:50
Британия в 2023 году поставит Украине снарядов на 250 млн фунтов стерлингов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Эстонии с британскими войсками и лидерами стран Северной Европы и Балтии в понедельник намерен подтвердить свою приверженность поддержке Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, он объявит, что Великобритания в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов по контракту на 250 млн фунтов стерлингов (почти 305 млн долларов).

Отмечается, что данные боеприпасы будут переданы в рамках пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия.

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Версия на английском языке UK to supply £250m worth of artillery rounds to Ukraine in 2023

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