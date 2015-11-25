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    Британия увеличит оборонный бюджет в два раза

    Об этом заявил министр финансов Джордж Осборн

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что страна увеличит оборонный бюджет с £24 млрд. до £40 млрд., сообщает Report со ссылкой на The Independent.

    Министр также рассказал о том, что планы по сокращению бюджета полиции были отменены.

    Он объяснил такое решение высоким уровнем террористической угрозы.

    Ранее британский министр финансов Джордж Осборн сообщил, что намерен вскоре объявить о контракте на поставку 138 новейших истребителей на £12 млрд.

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