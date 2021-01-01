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Британия покидает Евросоюз

Британия покидает Евросоюз Завершен переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле
Другие страны
1 января 2021 г. 03:33
Британия покидает Евросоюз

Завершен переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, переходный период после Brexit, который продлился 11 месяцев, официально завершился в полночь 1 января 2021 года по центральноевропейскому времени (03:00 по бакинскому времени). Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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Версия на азербайджанском языке “Brexit” başa çatdı: Böyük Britaniya Aİ-dən çıxışını yekunlaşdırdı

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