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Великобритания объявила о создании международной группы по противостоянию пандемиям

Великобритания объявила о создании международной группы по противостоянию пандемиям На саммите лидеров G7 в июне будут даны рекомендации по поводу того, как достигнуть реализации цели разработки вакцины против новых вирусов в течение 100 дней
Другие страны
20 апреля 2021 г. 10:54
Великобритания объявила о создании международной группы по противостоянию пандемиям

Великобритания объявила о создании международной экспертной группы по вопросу эффективного противостояния новым пандемиям, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в рамках Партнерства по обеспечению готовности к пандемии (PPP), созданного под эгидой Группы семи, на саммите лидеров G7 в июне будут даны рекомендации по поводу того, как достигнуть реализации цели разработки вакцины против новых вирусов в течение 100 дней.

"Великобритания полна решимости работать с нашими партнерами, чтобы еще лучше защититься от коронавируса и укрепить готовность к пандемиям в будущем на глобальном уровне. Эта новая экспертная группа в течение многих лет будет способствовать нашим усилиям по защите людей от новых болезней во всех уголках мира", - сказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Работа PPP будет проходить под председательством старшего научного советника британского правительства Патрика Валланса и при участии руководителей фармацевтических компаний, таких как AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

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Версия на английском языке UK launches expert group to prepare for future pandemics

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