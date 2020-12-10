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Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit

Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit Серьезные противоречия по-прежнему мешают Лондону и Брюсселю достичь соглашения о свободной торговле и формате будущих отношений после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), стороны продолжат консультации, а окончательная судьба переговоров
Другие страны
10 декабря 2020 г. 07:13
Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit

Серьезные противоречия по-прежнему мешают Лондону и Брюсселю достичь соглашения о свободной торговле и формате будущих отношений после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), стороны продолжат консультации, а окончательная судьба переговоров должна решиться до конца выходных - к 13 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель канцелярии главы британского правительства после состоявшегося в среду в Брюсселе трехчасового рабочего ужина, в котором принимали участие премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главные переговорщики от Великобритании и ЕС.

"Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен условились о проведении дальнейших переговоров между представителями сторон в ближайшие дни. Премьер-министр хочет, чтобы все возможные пути достижения сделки были изучены. Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен также договорились о том, что к воскресенью должно быть принято твердое решение о судьбе диалога", - заявил сотрудник Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство PA. Он добавил, что состоявшаяся в среду вечером беседа была откровенной, однако между сторонами сохраняются "очень серьезные разногласия", а "уверенности в том, что их удастся преодолеть, до сих пор нет".

Урсула фон дер Ляйен в свою очередь опубликовала заявление, в котором признала, что стороны по-прежнему занимают диаметрально противоположные позиции, а переговорщики незамедлительно продолжат дискуссии. "У нас был живой и интересный разговор по поводу шансов на успех по всему спектру неурегулированных вопросов. Мы получили ясное представление о позициях друг друга. Они остаются совершенно разными", - отмечается в тексте.

"Мы договорились, что команды должны немедленно заново собраться для того, чтобы попытаться решить эти жизненно важные вопросы. Мы найдем решение к концу выходных", - добавила фон дер Ляйен.

К 13 декабря стороны должны окончательно определиться с тем, сохраняется ли еще возможность достичь компромисса, и объявить о продолжении или окончательном провале переговоров. К тому моменту до завершения переходного периода после Brexit, позволяющего сторонам торговать по прежним правилам, останется всего две с половиной недели.

Напомним, что наиболее существенные противоречия на торговых переговорах по-прежнему вызывают вопросы о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний), а также о формате правового регулирования будущих отношений, в частности правилах улаживания споров и роли Европейского суда в этом процессе.

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