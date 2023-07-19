БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран

Альянс БРИКС в результате расширения может включить в себя десятки стран.

Альянс БРИКС в результате расширения может включить в себя десятки стран.

Как передает Report, об этом сообщил шерпа (доверенное лицо) ЮАР в организации Анил Суклал.

"Расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит более 50 стран", - передал его слова портал IOL.

Относительно предстоящего саммита в ЮАР Суклал отметил, что дедолларизация не является частью повестки мероприятия, однако представители продолжают работать над идеей более глубокого взаимодействия в торговле местными валютами и хотят быть менее зависимыми от доллара.

"Есть движение от доллароцентричного мира к миру, где у вас есть больший выбор", - подчеркнул шерпа.

Ранее сообщалось, что лидеры стран, входящих в альянс БРИКС, планируют обсудить критерии приема новых членов в ходе саммита в южноафриканском Йоханнесбурге, который состоится с 22 по 24 августа.