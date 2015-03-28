​Брата президента Шри-Ланки зарубили топором

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Младший брат президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена скончался от ран, полученных двумя днями ранее, когда на него напал вооруженный топором мужчина.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

Инцидент произошел в Полоннаруве, родном городе убитого Приянтхи Сирисены. Согласно заявлению правительства Шри-Ланки, брат главы государства был ранен в четверг вечером в ходе ссоры со своим другом. Он был экстренно доставлен в столичную больницу и прооперирован, однако спасти его не удалось. Полиция сообщила, что нападавший арестован.

Приянтха Сирисена был младшим из 12 детей в семье. В момент покушения его брат, президент Шри-Ланки, находился с визитом в Китае.