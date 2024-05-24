Боррель: Признание Палестины не станет подарком для ХАМАС

Признание независимости Палестины не является подарком для радикального палестинского движения ХАМАС.

Признание независимости Палестины не является подарком для радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Признание палестинского государства - это не подарок для ХАМАС, а как раз наоборот. Палестинская [национальная] администрация - это не ХАМАС. Напротив, они давно противостоят друг другу", - цитирует его агентство Reuters.

Боррель считает, что "каждый раз, когда кто-то принимает решение поддержать палестинское государство", Израиль пытается "превратить это в антисемитскую атаку". Он отметил, что ЕС финансирует Палестинскую национальную администрацию, европейские чиновники встречаются и проводят переговоры с ее представителями.

Ранее Ирландия, Испания и Норвегия заявили о решении признать независимость Палестины. В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран, а главы дипмиссий в стране были вызваны в МИД.