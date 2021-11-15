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Боррель: Нужно оказать гуманитарную помощь мигрантам у границ ЕС

Боррель: Нужно оказать гуманитарную помощь мигрантам у границ ЕС Ситуация на границах Евросоюза С и Беларуси недопустима, необходимо оказывать гуманитарную помощь мигрантам.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 13:03
Боррель: Нужно оказать гуманитарную помощь мигрантам у границ ЕС

Ситуация на границах Евросоюза С и Беларуси недопустима, необходимо оказывать гуманитарную помощь мигрантам.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС.

В ходе заседания будет обсуждаться миграционный кризис на границах ЕС и Беларуси.

"Вчера у меня состоялись телефонные переговоры с польским, литовским, белорусскими министрами, а также с генсеком ООН в рамках подготовки к встрече. Я заявил главе МИД Беларуси, что такая ситуация недопустима, гуманитарная помощь должна поступать… Необходимо обеспечить этих мигрантов гуманитарной помощью", - сказал он.

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