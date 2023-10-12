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Боррель назвал визит в Пекин важным с точки зрения обсуждения отношений между ЕС и КНР

Боррель назвал визит в Пекин важным с точки зрения обсуждения отношений между ЕС и КНР Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал начавшийся сегодня, 12 октября визит в Китай важным с точки зрения обсуждения отношений между ЕС и КНР.
Другие страны
12 октября 2023 г. 09:15
Боррель назвал визит в Пекин важным с точки зрения обсуждения отношений между ЕС и КНР

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал начавшийся сегодня, 12 октября визит в Китай важным с точки зрения обсуждения отношений между ЕС и КНР.

Как сообщает Report, об этом Боррель написал на своей странице в социальной сети "Х".

Боррель отметил, что прибыл в КНР для участия в очередном раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне.

"Проведем переговоры с моим китайским коллегой, министром Ваном И в рамках стратегического диалога ЕС-Китай. Важный визит для обсуждения отношений между ЕС и КНР, а также ключевых региональных и глобальных вопросов с официальными лицами государства, учеными и представителями бизнеса", - написал он.

Отметим, 12-й раунд китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне проходит в Пекине 12-14 октября.

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