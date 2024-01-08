Боррель и Блинкен в Саудовской Аравии обсудили войну в Газе
Боррель и Блинкен в Саудовской Аравии обсудили войну в ГазеВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Report, об этом Боррель написал в социальной сети X.
"Мы сверили результаты наших переговоров в регионе и усилия по деэскалации, смягчению разворачивающейся гуманитарной катастрофы в Газе и укреплению незаменимой роли ООН", - написал он.
Как сообщалось днем ранее, Боррель отправился в Саудовскую Аравию, для проведения переговоров по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев.
Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в Саудовскую Аравию, где обсудит «важнейшие региональные вопросы, включая предотвращение расширения конфликта в секторе Газа».
I met with @SecBlinken during my visit to #KSA. We compared notes on our talks in the region and efforts to deescalate, alleviate the unfolding humanitarian catastrophe in Gaza and bolster the indispensable UN role. pic.twitter.com/Y6ek9OVcw9