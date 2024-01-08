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Боррель и Блинкен в Саудовской Аравии обсудили войну в Газе

Боррель и Блинкен в Саудовской Аравии обсудили войну в Газе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Другие страны
8 января 2024 г. 21:05
Боррель и Блинкен в Саудовской Аравии обсудили войну в Газе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report, об этом Боррель написал в социальной сети X.

"Мы сверили результаты наших переговоров в регионе и усилия по деэскалации, смягчению разворачивающейся гуманитарной катастрофы в Газе и укреплению незаменимой роли ООН", - написал он.

Как сообщалось днем ранее, Боррель отправился в Саудовскую Аравию, для проведения переговоров по урегулированию в секторе Газа и ситуации в Красном море на фоне угроз судоходству со стороны йеменских повстанцев.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл в Саудовскую Аравию, где обсудит «важнейшие региональные вопросы, включая предотвращение расширения конфликта в секторе Газа».

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Версия на азербайджанском языке Borel və Blinken Səudiyyə Ərəbistanında Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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