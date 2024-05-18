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В Сингапуре наблюдается новая вспышка коронавируса

В Сингапуре наблюдается новая вспышка коронавируса В Сингапуре наблюдается новая волна заболеваемости Covid-19.
Другие страны
18 мая 2024 г. 18:26
В Сингапуре наблюдается новая вспышка коронавируса

В Сингапуре наблюдается очередная вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил 18 мая министр здравоохранения Сингапура Онг Е Кунг.

По его словам, за последние две недели среди населения страны зафиксирован значительный рост случаев заражения.

"Мы находимся на начальной стадии волны, однако она неуклонно растет", - сказал он. - "Поэтому я бы сказал, что волна достигнет пика в ближайшие две-четыре недели, то есть в середине или конце июня".

Министр призвал людей, входящих в группу риска, в том числе лиц в возрасте от 60 лет с хроническими заболеваниями и работников домов престарелых получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, если они не были привиты в последние 12 месяцев.

По данным минздрава Сингапура, число случаев заражения COVID-19 за неделю с 5 по 11 мая выросло до 25 900 случаев по сравнению с 13 700 случаями на предыдущей неделе. В ведомстве заявили, что во избежание дефицита коечного фонда и в качестве меры предосторожности государственным больницам было предложено сократить количество несрочных плановых хирургических операций.

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