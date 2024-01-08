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Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения конфликта в Газе

Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения конфликта в Газе Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего ближневосточного турне прибыл в Саудовскую Аравию.
Другие страны
8 января 2024 г. 19:57
Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения конфликта в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер написал на своей странице в соцсети "X".

"Госсекретарь Блинкен находится в Саудовской Аравии, чтобы обсудить важнейшие региональные вопросы, включая предотвращение расширения конфликта в секторе Газа", - сообщил Миллер.

Напомним, что в Саудовскую Аравию Блинкен прибыл из Абу-Даби, где он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее Мэтью Миллер заявил на брифинге, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".

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Версия на азербайджанском языке Blinken Qəzza münaqişəsini müzakirə etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

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