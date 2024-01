Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения конфликта в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер написал на своей странице в соцсети "X".

"Госсекретарь Блинкен находится в Саудовской Аравии, чтобы обсудить важнейшие региональные вопросы, включая предотвращение расширения конфликта в секторе Газа", - сообщил Миллер.

Напомним, что в Саудовскую Аравию Блинкен прибыл из Абу-Даби, где он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее Мэтью Миллер заявил на брифинге, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".