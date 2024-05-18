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Нигер, Мали и Буркина-Фасо утвердили проект создания конфедерации

Нигер, Мали и Буркина-Фасо утвердили проект создания конфедерации Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля.
Другие страны
18 мая 2024 г. 17:44
Нигер, Мали и Буркина-Фасо утвердили проект создания конфедерации

Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Мали на своей странице в социальной сети "Х".

"В Ниамее был доработан проект документа о создании конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера <...>. По итогам работы министры утвердили проект документа, составленного в Ниамее 16 мая 2024 года", - говорится в заявлении.

После утверждения главами МИД документ должны будут подписать лидеры трех стран.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) из-за санкций направленных против трех стран.

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