Нигер, Мали и Буркина-Фасо утвердили проект создания конфедерации

Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля.

Главы МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера Карамоко Жан Мари Траоре, Абдулайе Диоп и Бакари Яу Сангаре в ходе очередной встречи в столице Нигера Ниамее утвердили проект документа о создании Альянса государств Сахеля.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Мали на своей странице в социальной сети "Х".

"В Ниамее был доработан проект документа о создании конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера <...>. По итогам работы министры утвердили проект документа, составленного в Ниамее 16 мая 2024 года", - говорится в заявлении.

После утверждения главами МИД документ должны будут подписать лидеры трех стран.

В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) из-за санкций направленных против трех стран.