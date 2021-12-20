Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект стратегической оборонной концепции "Стратегический компас" с учетом событий на Украине и в Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит на неформальном заседании глав МИД и минобороны Евросоюза обновленный проект стратегической оборонной концепции "Стратегический компас" с учетом событий на Украине и в Белоруссии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом Боррель написал в своем блоге.

"Я представлю обновленную версию "Стратегического компаса" в январе на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте (Франция – ред.) с тем, чтобы он был одобрен в марте", - написал Боррель в своем блоге.

По словам главы евродипломатии, "Украина и Беларусь стали иллюстрацией тех видов угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация… Это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности. Эти события демонстрируют, что ЕС необходимо в срочном порядке укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности".

Боррель добавил, что государствам-членам ЕС необходимо иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. "Это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ", - уверен он.