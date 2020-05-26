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Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса

​Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса

​Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.

Как передает Report со ссылкой на СМИ, политик рассказал, что впервые за долгие годы снова начал носить очки.

"Я думаю, что из-за его (COVID-19 - ред.) вероятного воздействия... Я думаю, что вполне возможно, что проблема со зрением может быть связана с коронавирусом", - отметил премьер-министр .

Отметим, что в конце марта Борис Джонсон сообщил, что у него диагностировали COVID-19. После этого британский премьер самоизолировался и продолжил выполнять свои обязанности. Однако 5 апреля Джонсон был срочно госпитализирован и помещен в реанимацию. Вернулся домой политик только 26 апреля.

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