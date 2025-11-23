Болсонару признал, что проводил манипуляции с электронным браслетом

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что пытался прижечь электронный браслет, прикрепленный к нему в целях контролирования соблюдения режима домашнего ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на местный портал G1, бразильские власти опубликовали видео, на котором сотрудница пенитенциарной службы во время осмотра электронного браслета (его корпус сильно поврежден - ред.) спрашивает Болсонару, что именно он с ним сделал.

Экс-президент отвечает, что прижег его "из любопытства". В ответ на уточняющий вопрос, сделал ли он это обычным утюгом для глажки одежды, Болсонару отвечает: "Нет, паяльником".

Сотрудница спрашивает, пытался ли Болсонару снять браслет, на что он отвечает отрицательно.

Датчики браслета, как указывает G1, сработали около полуночи, после чего на место прибыли службы безопасности. Спустя час браслет был заменен.

Напомним, что Болсонару был арестован 22 ноября. В постановлении Верховного суда Бразилии говорилось, что арест "должен быть произведен с полным уважением к достоинству бывшего президента Жаира Мессиаса Болсонару, без использования наручников и без какой-либо огласки в СМИ".

Позднее стало известно, что арест был произведен из-за высокого риска побега.