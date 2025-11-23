Bolsonaro elektron qolbağa müdaxilə etdiyini etiraf edib
- 23 noyabr, 2025
- 03:26
Braziliyanın keçmiş prezidenti Jair Bolsonaro ev dustaqlığına riayət olunmasına nəzarət etmək üçün ona taxılan elektron qolbağısını yandırmağa cəhd etdiyini etiraf edib.
"Report"un yerli "G1" xəbər agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Braziliya hakimiyyəti həbsxana məmurunun elektron qolbağını (onun qabığı ciddi zədələnib – red.) yoxladığını və Bolsonarodan onunla konkret nə etdiyini soruşduğunu əks etdirən video yayıb.
Sabiq prezident cavab verib ki, onu "maraqdan" yandırıb. Bunu adi ütü ilə edib-etmədiyini soruşduqda, Bolsonaro "xeyr, lehimləmə dəmiri ilə" cavabını verib.
Məmur Bolsonaronun qolbaqı çıxarmağa çalışıb-çıxmadığını soruşub və o, "xeyr" cavabını verib.
G1-ə görə bilərziyin sensorları gecə yarısı işə salınıb, bundan sonra təhlükəsizlik xidmətləri hadisə yerinə gəlib. Bir saat sonra bilərzik dəyişdirilib.