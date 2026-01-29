"Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib
Futbol
- 29 yanvar, 2026
- 13:09
"Qəbələ" klubunun sabiq qapıçısı Əmrah Məmmədli I Liqada çıxış edəcək.
"Report" xəbər verir ki, "Mingəçevir" 24 yaşlı qolkiperlə anlaşdığını açıqlayıb.
Onunla mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Əmrah Məmmədli karyerası ərzində "Şimal", "Cəbrayıl", "Araz-Saatlı" və MOİK klublarının formasını geyinib.
