    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:09
    "Qəbələ" klubunun sabiq qapıçısı Əmrah Məmmədli I Liqada çıxış edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Mingəçevir" 24 yaşlı qolkiperlə anlaşdığını açıqlayıb.

    Onunla mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Əmrah Məmmədli karyerası ərzində "Şimal", "Cəbrayıl", "Araz-Saatlı" və MOİK klublarının formasını geyinib.

    Əmrah Məmmədli Qəbələ klubu Mingəçevir klubu transfer

