İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "LUKOIL"un səhmləri "Carlyle" ilə razılaşma fonunda 3,5 %-ə qədər bahalaşıb

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:06
    LUKOILun səhmləri Carlyle ilə razılaşma fonunda 3,5 %-ə qədər bahalaşıb

    Rusiyanın "LUKOIL" səhmdar cəmiyyətinin (PSC) səhmləri Moskva birjasında ticarət sessiyası zamanı təxminən 3,5 % bahalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    Səhmlərin dəyəri "LUKOIL"un xarici aktivlərinin satışı ilə bağlı ABŞ-nin "Carlyle" şirkəti ilə razılaşması fonunda artıb.

    Səhər ticarət sessiyası zamanı şirkətin səhmləri 3,17 % bahalaşaraq bir səhm üçün 5 385 rubla çatıb. Daha sonra artım sürətlənərək bir qiymətli kağız üçün 5 401 rubla (+3,48 %) bərabər olub.

    Moskva birjası "LUKOIL" "Carlyle"
    Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulub

    Futbol
    13:29

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:26

    "AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidir

    Biznes
    13:22

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    13:21

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    13:09

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi 13 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti