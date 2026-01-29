"LUKOIL"un səhmləri "Carlyle" ilə razılaşma fonunda 3,5 %-ə qədər bahalaşıb
Maliyyə
- 29 yanvar, 2026
- 13:06
Rusiyanın "LUKOIL" səhmdar cəmiyyətinin (PSC) səhmləri Moskva birjasında ticarət sessiyası zamanı təxminən 3,5 % bahalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Səhmlərin dəyəri "LUKOIL"un xarici aktivlərinin satışı ilə bağlı ABŞ-nin "Carlyle" şirkəti ilə razılaşması fonunda artıb.
Səhər ticarət sessiyası zamanı şirkətin səhmləri 3,17 % bahalaşaraq bir səhm üçün 5 385 rubla çatıb. Daha sonra artım sürətlənərək bir qiymətli kağız üçün 5 401 rubla (+3,48 %) bərabər olub.
