Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle
Финансы
- 29 января, 2026
- 11:38
Акции публичного акционерного общества (ПАО) "ЛУКОЙЛ" в ходе утренней торговой сессии на Московской бирже выросли почти на 3,5%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Рост стоимости акций произошел на фоне договоренности "ЛУКОЙЛ" с американской Carlyle о продаже зарубежных активов.
В ходе утренних торгов акции компании выросли на 3,17%, до 5 385 рублей за бумагу. Далее они ускорили рост, достивнув уровня в 5 401 рублей за бумагу (+3,48%).
Последние новости
11:58
Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативнымиДругие страны
11:57
В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимостиИнфраструктура
11:55
На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режимПроисшествия
11:46
Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем ВостокеВ регионе
11:45
В Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интернатаВ регионе
11:43
ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д НахчыванаИнфраструктура
11:38
Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с CarlyleФинансы
11:37
AMFA: НБКО нуждаются в более доступных источниках финансированияФинансы
11:26