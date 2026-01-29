Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Акции ЛУКОЙЛ выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle

    Акции публичного акционерного общества (ПАО) "ЛУКОЙЛ" в ходе утренней торговой сессии на Московской бирже выросли почти на 3,5%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Рост стоимости акций произошел на фоне договоренности "ЛУКОЙЛ" с американской Carlyle о продаже зарубежных активов.

    В ходе утренних торгов акции компании выросли на 3,17%, до 5 385 рублей за бумагу. Далее они ускорили рост, достивнув уровня в 5 401 рублей за бумагу (+3,48%).

