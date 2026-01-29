Российский "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

"Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)", - сказано в сообщении.

Продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями зарубежных активов.

При этом отмечатся, что сделка не охватывает активы в Казахстане.

Carlyle - одна из крупнейших в мире глобальных инвестиционных фирм, основанная в 1987 году и базирующаяся в Вашингтоне.