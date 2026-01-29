Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Российский ЛУКОЙЛ заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

    Российский "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

    "Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)", - сказано в сообщении.

    Продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями зарубежных активов.

    При этом отмечатся, что сделка не охватывает активы в Казахстане.

    Carlyle - одна из крупнейших в мире глобальных инвестиционных фирм, основанная в 1987 году и базирующаяся в Вашингтоне.

