    "LUKOIL" ABŞ şirkəti ilə xarici aktivlərin satışı haqqında saziş imzalayıb

    • 29 yanvar, 2026
    • 10:52
    Rusiyanın "LUKOIL" şirkəti ABŞ-nin "Carlyle" şirkəti ilə xarici aktivlərin satışına dair saziş imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri şirkətin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Razılaşma şirkət üçün eksklüziv deyil və tənzimləyicilərin razılıqları, o cümlədən ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin (OFAC) icazəsi də daxil olmaqla bir sıra şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır", - məlumatda deyilir.

    Sövdələşmə Qazaxıstandakı aktivləri əhatə etmir.

    Qeyd olunub ki, xarici aktivlərin digər potensial alıcıları ilə danışıqlar davam edir.

    "Carlyle" 1987-ci ildə təsis edilmiş və mənzil-qərargahı Vaşinqtonda yerləşən ən böyük qlobal investisiya şirkətlərindən biridir.

    Российский "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

