İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:22
    Çempionlar Liqası: Qarabağın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk üçlükdə yer alıb

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi Kevin Medina UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ən çox top qazanan futbolçulardan biridir.

    "Report"un məlumatına görə, 32 yaşlı oyunçu bu göstəriciyə görə üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Kolumbiyalı futbolçu Liqa mərhələsindəki 8 matçda 62 dəfə buna nail olub. Medina Çexiyanın "Slaviya" klubundan David Zima (62) ilə birlikdə üçüncüdür.

    İlk sırada İspaniyanın "Atletik" klubundan Aytor Parades (77) yer alıb. İtaliyanın "Atalanta" komandasından Odilon Kossunu (66) ikinci sıradadır.

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsini 10 xalla 22 sırada bitirən "Qarabağ" pley-offda İngiltərənin "Nyukasl" və ya Fransanın PSJ klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu raundun püşkü yanvarın 30-da atılacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Kevin Medina Ən çox top qazanan futbolçular Qarabağ klubu

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulub

    Futbol
    13:29

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:26

    "AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidir

    Biznes
    13:22

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    13:21

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    13:09

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi 13 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti