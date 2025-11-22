В Бразилии арестовали экс-президента Жаира Болсонару

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован федеральной полицией в своем доме в Бразилиа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что арест был санкционирован Верховным федеральным судом и носит превентивный характер - днем ранее сын политика, сенатор Флавиу Болсонару, призвал сторонников к проведению пикета перед резиденцией бывшего президента, и полиция посчитала, что акция представляет опасность для участников и сотрудников правоохранительных органов.

Болсонару был арестован примерно в 6 часов утра по местному времени, при взаимодействии с полицейскими политик сохранял спокойствие.

Бывшей первой леди Мишель Болсонару на момент ареста в доме не было. Конвой с экс-президентом прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции, и после медицинского освидетельствования Болсонару доставили в Главное управление полиции, где он будет находиться в специальном помещении, предназначенном для представителей власти.

Позднее адвокаты экс-президента сообщили, что не были оповещены о планируемом аресте. Защита Болсонару настаивает, что политик страдает от серьезных проблем со здоровьем и просят перевести его на домашний арест из гуманитарных соображений.

Ранее Верховный федеральный суд приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения за попытку организации государственного переворота.