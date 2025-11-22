Braziliyanın sabiq prezidenti həbs edilib
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 17:11
Braziliyanın sabiq prezidenti Jair Bolsonaru federal polis tərəfindən evində həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, həbs Ali Federal Məhkəmə tərəfindən sanksiyalaşdırılıb və qabaqlayıcı xarakter daşıyır.
Məlumata görə, bir gün əvvəl siyasətçinin oğlu, senator Flavio Bolsonaru tərəfdarları keçmiş prezidentin iqamətgahı qarşısında piket keçirməyə çağırıb. Polis hesab edib ki, bu aksiya iştirakçılar və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün təhlükə yarada bilər.
J.Bolsonaru yerli vaxtla təxminən səhər saat 06:00 radələrində həbs edilib.
Son xəbərlər
18:30
Babək rayonunda yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıbHadisə
18:13
Zelenski Tusku Avropa və ABŞ ilə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıbDigər ölkələr
18:04
Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci azaldıbBiznes
18:04
Bir sıra fransalı siyasətçi Makronun və hökumətin istefasını tələb edibDigər ölkələr
17:58
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı torpaqlarının BOEM layihələri üçün istifadəsinə dair düzəlişlər hazırlanırEnergetika
17:47
Azərbaycan gübrə ixracından qazancını 50 %-ə yaxın artırıbASK
17:46
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında liqa yarışının IV turu start götürübFərdi
17:37
Foto
Bakıda "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün növbəti görüşü keçirilibXarici siyasət
17:36
Foto