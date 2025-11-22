İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Braziliyanın sabiq prezidenti həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 17:11
    Braziliyanın sabiq prezidenti həbs edilib

    Braziliyanın sabiq prezidenti Jair Bolsonaru federal polis tərəfindən evində həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, həbs Ali Federal Məhkəmə tərəfindən sanksiyalaşdırılıb və qabaqlayıcı xarakter daşıyır.

    Məlumata görə, bir gün əvvəl siyasətçinin oğlu, senator Flavio Bolsonaru tərəfdarları keçmiş prezidentin iqamətgahı qarşısında piket keçirməyə çağırıb. Polis hesab edib ki, bu aksiya iştirakçılar və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün təhlükə yarada bilər.

    J.Bolsonaru yerli vaxtla təxminən səhər saat 06:00 radələrində həbs edilib.

    Braziliya Həbs
    В Бразилии арестовали экс-президента Жаира Болсонару

