İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    • 03 mart, 2026
    • 18:36
    Formula 1: Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    "Formula 1" üzrə dünya çempionatının Fars körfəzi ölkələrində keçirilməsi planlaşdırılan mərhələləri Yaxın Şərqdə artan münaqişə səbəbindən ləğv oluna bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" qəzeti məlumat yayıb.

    Yarışın yeni mövsümünə bu həftəsonu Avstraliyanın Melburn şəhərində start veriləcək. Apreldə isə "Formula 1"in Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanında təşkili planlaşdırılır. Hər iki ölkə ərazisi ABŞ hərbi bazaları yerləşdiyi üçün İran tərəfindən raket zərbələrinə məruz qalıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Fars körfəzi dövlətlərində yarışların keçirilib-keçirilməməsi ilə bağlı qərar martın sonunadək qəbul edilə bilər. Hazırda təşkilatçılar vəziyyəti izləyirlər.

    Bildirilir ki, Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanında mərhələlərin baş tutmaması təqdirində dünya çempionatının yeni mövsümü 22 yarışdan ibarət ola bilər. Alternativ variant kimi mərhələlərin digər ölkələrə köçürülməsi nəzərdən keçirilir. Ehtimal olunan məkanlar sırasında Türkiyənin İstanbul, Portuqaliyanın Portiman və İtaliyanın İmola şəhərləri göstərilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İran da cavab olaraq genişmiqyaslı əməliyyata başladığını bəyan edib, İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə zərbələr endirib.

    Fars körfəzi Bəhreyn Səudiyyə Ərəbistanı yarış ləğvi İran

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti