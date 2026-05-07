Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblar
07 may, 2026
- 15:24
Bu gün Bakı Dövlət Universiteti (BDU) və Aqrar Sığorta Fondu arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədə Universitetin rektoru Elçin Babayev və Fondun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqov imza atıb.
İmzalanma mərasimi BDU-da keçirilən keçirilən "Risklərə qarşı aqrar sığorta çətiri" adlı forumda baş tutub.
