İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    • 07 may, 2026
    • 15:13
    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Türkiyənin Çorum vilayətinin Sunqurlu rayonunda tələbə qızların yataqxanasında qalan 77 nəfər qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, müayinələrdən sonra tələbələrdən 35-i ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Digər tələbələrin müalicəsinin davam etdiyi və səhhətlərinin yaxşı olduğu bildirilib.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

    Qida zəhərlənməsi Yataqxana Türkiyə
    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    Son xəbərlər

    15:36

    Səfir: Qlobal problemin müzakirə ediləcəyi WUF13 Ruanda üçün çox əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    15:36

    Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    15:34
    Foto

    "Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    Sərgilər
    15:34

    Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib

    Hərbi
    15:28

    Fuad Sadıqov: "Əlverişsiz hava şəraiti aqrar sektora 13 milyon manat ziyan vurub"

    ASK
    15:27

    İran ABŞ-dəki dünya çempionatında təhlükəsizlik məsələsini FIFA ilə müzakirə edəcək

    Futbol
    15:24
    Foto

    Bakı Dövlət Universiteti və Aqrar Sığorta Fondu Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

    ASK
    15:14

    Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

    Sosial müdafiə
    15:13

    Türkiyədə 77 tələbə qidadan zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti