В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление
В регионе
- 07 мая, 2026
- 15:38
В районе Сунгурлу турецкой провинции Чорум 77 жительниц женского студенческого общежития госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, после обследования 35 студенткам оказана первая помощь, они выписаны домой. Лечение остальных продолжается.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
